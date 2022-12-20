Источник: Матиас Перес подпишет контракт с «Оренбургом» 21 декабря
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«Оренбург» намерен подписать контракт с аргентинским защитником Матиасом Пересом 21 декабря.
«Футболист должен прилететь в Россию, затем пройдёт медосмотр, по итогам которого может быть подписан контракт. Об этом сообщает РБ «Спорт». На какой срок будет подписано соглашение между 23-летним Пересом и «Оренбургом», пока неизвестно. Ранее президент аргентинского «Лануса» заявил, что «Оренбург» может приобрести защитника команды Матиаса Переса.
Перес является воспитанником «Лануса», за который дебютировал в аргентинской Примере в феврале 2020 года. Всего на его счету 75 матчей за команду в различных турнирах. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.
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