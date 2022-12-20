Автобус с игроками сборной Аргентины не пустили на площадь Буэнос-Айреса
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Автобус с футболистами и представителями сборной Аргентины не пустили на главную площадь Буэнос-Айреса.
Планировалось, что игроки сборной Аргентины проедут по площади с Кубком мира. Однако спецслужбы не пустили автобус на площадь. Об этом объявил в «Твиттере» президент Аргентинской футбольной ассоциации и принёс извинения болельщикам, которые готовились приветствовать чемпионов мира.
Ранее сообщалось, что около трёх миллионов жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы города, чтобы поприветствовать сборную Аргентины во время чемпионского парада.
Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу впервые с 1986 года. В финале чемпионата мира — 2022 аргентинцы обыграли сборную Франции в серии пенальти.
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