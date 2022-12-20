Аргентинская болельщица упала с моста во время чемпионского парада

В Буэнос-Айресе продолжается чемпионский парад с участием сборной Аргентины.

Во время мероприятия болельщица упала с моста. Сообщается, что в данный момент её состояние оценивается как стабильное.

Ранее игроки сборной Аргентины кружили на вертолётах над домами Буэнос-Айреса. Некоторые из болельщиков поднялись на крыши, чтобы увидеть игроков. Часть людей наблюдают за вертолётами с балконов. Ранее планировалось, что аргентинские футболисты проедут на автобусе по главной площади города, однако спецслужбы не пустили автобус на площадь. Сообщалось, что около трёх миллионов жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы города, чтобы поприветствовать сборную Аргентины во время чемпионского парада.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира впервые с 1986 года.