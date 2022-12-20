Несколько игроков сборной Аргентины летят над фанатами на вертолёте
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Сегодня, 20 декабря, в Аргентине проходит парад, на котором болельщики чествуют игроков национальной команды, которые недавно стали чемпионами мира. Среди игроков – лучший футболист турнира Лионель Месси.
Несколько игроков сборной Аргентины полетели над фанатами, которые их приветствуют, на вертолёте. Это связано с соображениями безопасности.
Миллионы фанатов ожидают игроков сборной Аргентины:
18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.
Жители Буэнос-Айреса празднуют победу команды на ЧМ-2022:
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