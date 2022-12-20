Игроки сборной Аргентины кружат над улицами Буэнос-Айреса на вертолётах

Игроки сборной Аргентины летают на вертолётах рядом со зданиями Буэнос-Айреса и приветствуют болельщиков.

Некоторые из болельщиков поднялись на крыши, чтобы увидеть игроков. Часть людей наблюдают за вертолётами с балконов. Ранее планировалось, что аргентинские футболисты проедут на автобусе по главной площади города, однако спецслужбы не пустили автобус на площадь. Сообщалось, что около трёх миллионов жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы города, чтобы поприветствовать сборную Аргентины во время чемпионского парада.



Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу в третий раз в истории и впервые с 1986 года. В финале чемпионата мира — 2022 аргентинцы обыграли сборную Франции в серии пенальти.