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Игроки сборной Аргентины кружат над улицами Буэнос-Айреса на вертолётах

Игроки сборной Аргентины кружат над улицами Буэнос-Айреса на вертолётах
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Игроки сборной Аргентины летают на вертолётах рядом со зданиями Буэнос-Айреса и приветствуют болельщиков.

Некоторые из болельщиков поднялись на крыши, чтобы увидеть игроков. Часть людей наблюдают за вертолётами с балконов. Ранее планировалось, что аргентинские футболисты проедут на автобусе по главной площади города, однако спецслужбы не пустили автобус на площадь. Сообщалось, что около трёх миллионов жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы города, чтобы поприветствовать сборную Аргентины во время чемпионского парада.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу в третий раз в истории и впервые с 1986 года. В финале чемпионата мира — 2022 аргентинцы обыграли сборную Франции в серии пенальти.

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Заглавное фото: Marcos Brindicci/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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