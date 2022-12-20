Игроки сборной Аргентины кружат над улицами Буэнос-Айреса на вертолётах
Поделиться
Игроки сборной Аргентины летают на вертолётах рядом со зданиями Буэнос-Айреса и приветствуют болельщиков.
Некоторые из болельщиков поднялись на крыши, чтобы увидеть игроков. Часть людей наблюдают за вертолётами с балконов. Ранее планировалось, что аргентинские футболисты проедут на автобусе по главной площади города, однако спецслужбы не пустили автобус на площадь. Сообщалось, что около трёх миллионов жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы города, чтобы поприветствовать сборную Аргентины во время чемпионского парада.
Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу в третий раз в истории и впервые с 1986 года. В финале чемпионата мира — 2022 аргентинцы обыграли сборную Франции в серии пенальти.
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:10
-
22:10
-
22:07
-
22:01
-
21:47
-
21:47
-
21:45
-
21:42
-
21:30
-
21:20
-
21:14
-
21:03
-
20:59
-
20:56
-
20:55
-
20:46
-
20:44
-
20:38
-
20:26
-
20:05
-
19:57
-
19:55
Партнерский контент