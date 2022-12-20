Нигматуллин: на ЧМ-2022 очень разочаровало судейство. Судьи продолжают влиять на результат
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о работе арбитров на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«На этом чемпионате мира очень разочаровало судейство. Крайне недоволен им. Это был чемпионат мира судейских ошибок и скандалов. С новыми технологиями и VAR ошибок должно становиться в разы меньше, но этого не происходит. Судьи продолжают ошибаться и влиять на результаты матчей. Меня это разочаровывает», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, чемпионом мира стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре аргентинские футболисты обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для сборной Аргентины.
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