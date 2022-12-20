Андрей Канчельскис: лучший игрок ЧМ-2022 — Мбаппе. Человек забил восемь голов за турнир!
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о выступлении нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Лучший игрок чемпионата мира — Мбаппе. Почему? Ребят, он забил восемь голов! Вы забьёте столько? Боже мой! Я, когда играл за «Манчестер», случайно забил девять в сезоне. А человек восемь за турнир забил! Сами себя не обманывайте. Для меня Мбаппе — лучший игрок турнира!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, забив восемь голов в семи матчах ЧМ в Катаре. Чемпионом мира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).
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