Мужчина в Аргентине упал на асфальт, пытаясь запрыгнуть на крышу автобуса сборной

В Буэнос-Айресе продолжается чемпионский парад с участием сборной Аргентины.



Болельщики пытались запрыгнуть на крышу автобуса с футболистами. Один из мужчин упал на асфальт. Другому болельщику удалось запрыгнуть в автобус. До этого с моста упала аргентинская девушка. Её состояние оценивается как стабильное.

Ранее игроки сборной Аргентины кружили на вертолётах над домами Буэнос-Айреса. Некоторые из болельщиков поднялись на крыши, чтобы увидеть игроков. Часть людей наблюдают за вертолётами с балконов. Планировалось, что аргентинские футболисты проедут на автобусе по главной площади города, однако спецслужбы не пустили автобус на площадь. Сообщалось, что около трёх миллионов жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы города, чтобы поприветствовать сборную Аргентины во время чемпионского парада.