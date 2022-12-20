Энцо Фернандес опубликовал фото из вертолёта

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес в одной из своих социальных сетей опубликовал фото из вертолёта.

Несколько игроков сборной Аргентины полетели над фанатами, которые их приветствуют, на вертолёте. Это связано с соображениями безопасности. Вертолёт с футболистами внутри улетел в сторону от скопления людей спустя 10 минут после подъёма в небо.

18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.

Жители Буэнос-Айреса празднуют победу команды на ЧМ-2022: