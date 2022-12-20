Сегодня, 20 декабря, в Аргентине проходит парад, на котором болельщики чествуют игроков национальной команды, которые недавно стали чемпионами мира. Вертолёты с игроками сборной Аргентины приземлились у здания футбольной ассоциации страны.

Игроки сборной Аргентины пролетели над фанатами, которые их приветствовали, на вертолётах. Их не пустили на площадь на автобусе. Это связано с соображениями безопасности. Вертолёты с футболистами внутри улетели в сторону от скопления людей спустя 10 минут после подъёма в небо.

18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.

Жители Буэнос-Айреса празднуют победу команды на ЧМ-2022: