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Видео: аргентинские футболисты улетают с чемпионского парада

Видео: аргентинские футболисты улетают с чемпионского парада
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Футболист сборной Аргентины Энцо Фернандес снял видео с одного из вертолётов, использовавшихся для проведения чемпионского парада.

Игроки сборной Аргентины летали на вертолётах рядом со зданиями Буэнос-Айреса и приветствовали болельщиков. Некоторые из болельщиков поднялись на крыши, чтобы увидеть игроков. Часть людей наблюдают за вертолётами с балконов. Ранее планировалось, что аргентинские футболисты проедут на автобусе по главной площади города, однако спецслужбы не пустили автобус на площадь. Сообщалось, что около трёх миллионов жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы города, чтобы поприветствовать сборную Аргентины во время чемпионского парада.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года.

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