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Видео: болельщики прыгают в автобус с игроками сборной Аргентины

Видео: болельщики прыгают в автобус с игроками сборной Аргентины
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Появилось видео, на котором болельщики пытаются запрыгнуть на крышу автобуса сборной Аргентины.

Одному из болельщиков удалось попасть в автобус. Другой мужчина упал с автобуса на асфальт.

Ранее планировалось, что аргентинские футболисты проедут на автобусе по главной площади города, однако спецслужбы не пустили автобус на площадь. Игроки летали над городом на вертолётах. Болельщики приветствовали чемпионов мира с балконов, некоторые люди залезали на крыши. Сообщалось, что около пяти миллионов жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы города, чтобы поприветствовать сборную Аргентины во время чемпионского парада.

Сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022 и стала чемпионом мира впервые с 1986 года.

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