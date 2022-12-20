Болельщик сборной Аргентины погиб во время празднования победы на ЧМ-2022 в Буэнос-Айресе
Поделиться
Во время празднования победы сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022 в Буэнос-Айресе погиб болельщик, сообщает AS.
По информации источника, мужчина, который перемещался на мотоцикле по городу, попал в аварию и упал на землю. Позже стало известно о смерти фаната. Причина смерти аргентинского болельщика устанавливается. В полиции сообщили, что по первоначальной версии мужчина мог скончаться в результате удушения, так как на его шее был завязан флаг страны.
Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира, в финале ЧМ-2022 обыграв национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот титул стал третьим для аргентинцев. Ранее сборная Аргентины выигрывала чемпионаты мира в 1978 и 1986 годах.
Новость по темеВидео: аргентинские футболисты улетают с чемпионского парада
Комментарии
- 21 декабря 2022
-
00:27
-
00:24
-
00:23
-
00:07
- 20 декабря 2022
-
23:57
-
23:40
-
23:39
-
23:28
-
23:27
-
23:26
-
23:13
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:10
-
22:10
-
22:07
-
22:01
-
21:47
-
21:47
-
21:45
-
21:42
-
21:30
-
21:20
-
21:14
Партнерский контент