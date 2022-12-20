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Болельщик сборной Аргентины погиб во время празднования победы на ЧМ-2022 в Буэнос-Айресе

Болельщик сборной Аргентины погиб во время празднования победы на ЧМ-2022 в Буэнос-Айресе
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Во время празднования победы сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022 в Буэнос-Айресе погиб болельщик, сообщает AS.

По информации источника, мужчина, который перемещался на мотоцикле по городу, попал в аварию и упал на землю. Позже стало известно о смерти фаната. Причина смерти аргентинского болельщика устанавливается. В полиции сообщили, что по первоначальной версии мужчина мог скончаться в результате удушения, так как на его шее был завязан флаг страны.

Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира, в финале ЧМ-2022 обыграв национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот титул стал третьим для аргентинцев. Ранее сборная Аргентины выигрывала чемпионаты мира в 1978 и 1986 годах.

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