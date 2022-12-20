Полиция в Аргентине разгоняет фанатов, которые мешают движению автомобилей
Поделиться
Сегодня, 20 декабря, в Аргентине проходит парад, на котором болельщики чествуют игроков национальной команды, которые недавно стали чемпионами мира. Полиция стала разгонять болельщиков, которые находились на шоссе и мешали движению автомобилей. Люди парализовали движение и прыгали на проезжающие мимо машины.
Задача правоохранительных органов — очистить шоссе от людей. Фанатов, которые празднуют победу команды на чемпионате мира на площади, не трогают, они остаются на местах. Ранее сообщалось минимум о двух смертях среди фанатов.
Несколько игроков сборной Аргентины полетели над фанатами, которые их приветствуют, на вертолёте. Это связано с соображениями безопасности.
Фанаты сборной Аргентины сжигают гроб с фото Килиана Мбаппе:
Новость по темеФанаты сборной Аргентины сожгли бутафорский гроб с фото Мбаппе
Комментарии
- 21 декабря 2022
-
00:27
-
00:24
-
00:23
-
00:07
- 20 декабря 2022
-
23:57
-
23:40
-
23:39
-
23:28
-
23:27
-
23:26
-
23:13
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:10
-
22:10
-
22:07
-
22:01
-
21:47
-
21:47
-
21:45
-
21:42
-
21:30
-
21:20
-
21:14
Партнерский контент