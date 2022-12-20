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Полиция в Аргентине разгоняет фанатов, которые мешают движению автомобилей

Полиция в Аргентине разгоняет фанатов, которые мешают движению автомобилей
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Сегодня, 20 декабря, в Аргентине проходит парад, на котором болельщики чествуют игроков национальной команды, которые недавно стали чемпионами мира. Полиция стала разгонять болельщиков, которые находились на шоссе и мешали движению автомобилей. Люди парализовали движение и прыгали на проезжающие мимо машины.

Задача правоохранительных органов — очистить шоссе от людей. Фанатов, которые празднуют победу команды на чемпионате мира на площади, не трогают, они остаются на местах. Ранее сообщалось минимум о двух смертях среди фанатов.

Несколько игроков сборной Аргентины полетели над фанатами, которые их приветствуют, на вертолёте. Это связано с соображениями безопасности.

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