Полиция в Аргентине разгоняет фанатов, которые мешают движению автомобилей

Сегодня, 20 декабря, в Аргентине проходит парад, на котором болельщики чествуют игроков национальной команды, которые недавно стали чемпионами мира. Полиция стала разгонять болельщиков, которые находились на шоссе и мешали движению автомобилей. Люди парализовали движение и прыгали на проезжающие мимо машины.

Задача правоохранительных органов — очистить шоссе от людей. Фанатов, которые празднуют победу команды на чемпионате мира на площади, не трогают, они остаются на местах. Ранее сообщалось минимум о двух смертях среди фанатов.

Несколько игроков сборной Аргентины полетели над фанатами, которые их приветствуют, на вертолёте. Это связано с соображениями безопасности.

Фанаты сборной Аргентины сжигают гроб с фото Килиана Мбаппе: