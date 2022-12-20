Фанат скончался после падения с высоты во время празднования победы Аргентины на ЧМ-2022

Ещё один болельщик сборной Аргентины умер во время празднования победы национальной команды Аргентины на чемпионате мира — 2022 в Буэнос-Айресе, сообщает Cronista.



По информации источника, во время массовых празднеств 24-летний мужчина забрался на высокие буквы BA (Буэнос-Айрес), размещённые перед Обелиском, и сорвался вниз. После получения первой медицинской помощи болельщик был доставлен в больницу Фернандеса, где скончался. Травмы, полученные фанатом при падении, привели к смерти мозга.



Ранее стало известно о гибели другого болельщика сборной Аргентины.

Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира, в финале ЧМ-2022 обыграв национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот титул стал третьим для аргентинцев. Ранее сборная Аргентины выигрывала чемпионаты мира в 1978 и 1986 годах.