Фанат скончался после падения с высоты во время празднования победы Аргентины на ЧМ-2022

Ещё один болельщик сборной Аргентины умер во время празднования победы национальной команды Аргентины на чемпионате мира — 2022 в Буэнос-Айресе, сообщает Cronista.
По информации источника, во время массовых празднеств 24-летний мужчина забрался на высокие буквы BA (Буэнос-Айрес), размещённые перед Обелиском, и сорвался вниз. После получения первой медицинской помощи болельщик был доставлен в больницу Фернандеса, где скончался. Травмы, полученные фанатом при падении, привели к смерти мозга.
Ранее стало известно о гибели другого болельщика сборной Аргентины.
Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира, в финале ЧМ-2022 обыграв национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот титул стал третьим для аргентинцев. Ранее сборная Аргентины выигрывала чемпионаты мира в 1978 и 1986 годах.
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