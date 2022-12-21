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Эмилиано Мартинес выложил фото с Кубком мира на фоне вертолёта

Эмилиано Мартинес выложил фото с Кубком мира на фоне вертолёта
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выложил в соцсети фото с Кубком мира на фоне вертолёта.

«Прекрасный день с нашим народом. Спасибо за такую любовь!» — написал Мартинес под фотографией.

В Буэнос-Айресе прошёл чемпионский парад с участием игроков сборной Аргентины. На улицы города вышло около пяти миллионов человек. Футболисты проехали по городу на автобусе, а также покружили на вертолётах рядом с домами. Автобус с игроками не смог попасть на главную площадь из-за большого количества людей на улице. Некоторые болельщики встречали чемпионов на балконах и крышах зданий.

Сборная Аргентины обыграла Францию в финале чемпионата мира — 2022 и выиграла турнир впервые с 1986 года. Эмилиано Мартинес отбил удар Кингсли Комана в серии послематчевых пенальти.

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