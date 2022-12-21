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Лионелю Месси бросили игрушечную черепашку-ниндзя во время празднования чемпионства

Лионелю Месси бросили игрушечную черепашку-ниндзя во время празднования чемпионства
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В Буэнос-Айресе прошёл чемпионский парад с участием игроков сборной Аргентины. Один из болельщиков бросил нападающему Лионелю Месси игрушечную черепашку-ниндзя.

Напомним, любители футбола часто сравнивают нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе с персонажем из «Черепашек-ниндзя». Многие отмечают внешнее сходство игрока с Донателло. Получив игрушку, Месси улыбнулся и бросил её обратно болельщику.

На улицы Буэнос-Айреса вышло около пяти миллионов человек. Футболисты проехали по городу на автобусе, а также покружили на вертолётах рядом с домами. Автобус с игроками не смог попасть на главную площадь из-за большого количества людей на улице. Некоторые болельщики встречали чемпионов на балконах и крышах зданий.

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