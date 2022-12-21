Антон Шунин высказался о поведении вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022

Голкипер сборной России Антон Шунин поделился мнением о поведении вратаря национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинеса во время послематчевой серии пенальти в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Наверное, скоро никто и не вспомнит, как Мартинес вывел соперника из себя. Важно, чтобы ему это не мешало. Иногда бывает, что хочешь помешать сопернику, а вредишь себе: пропадает концентрация. Нужно быть честным по отношению к себе, партнёрам, соперникам, а не переходить грань, не говорить гадости, как когда-то сказал Матерацци Зидану, и это превратилось в удар головой в грудь. Я за то, чтобы быть спокойным, подойти и уверенно отбить пенальти. А потом уже можно эмоционировать и танцевать, как это делал Мартинес», — приводит слова Шунина Sport24.
Напомним, в финальном матче ЧМ-2022 Аргентина встречалась со сборной Франции. Игра завершилась победой аргентинской национальной команды (3:3, 4:2 — по пенальти). Аргентина в третий раз в истории выиграла турнир.
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