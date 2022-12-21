Луи ван Гал: если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сообщил, что готов рассмотреть возможность назначения на пост наставника национальной команды Португалии, если поступит предложение.



«Я снова на пенсии. Но если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова ван Гала Goal.com со ссылкой на 3FM.



Напомним, под руководством ван Гала сборная Нидерландов дошла до 1/4 финала чемпионата мира — 2022, где уступила будущим победителям турнира — национальной команде Аргентины (2:2, 3:4 — по пенальти). После турнира в Катаре ван Гал покинул свой пост. Новым главным тренером сборной Нидерландов стал Рональд Куман.

После ЧМ-2022 пост главного тренера португальской сборной покинул Фернанду Сантуш.