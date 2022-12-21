Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: игроков сборной Аргентины эвакуируют вертолётами

Видео: игроков сборной Аргентины эвакуируют вертолётами
Комментарии

В Буэнос-Айресе прошёл парад в честь победы Аргентины на ЧМ-2022. Появилось видео, на котором показано, как игроков сборной Аргентины пересаживали на вертолёты.

Изначально планировалось, что футболисты проедут на автобусе по главной площади города. Однако спецслужбы, сопровождающие сборную Аргентины, не пустили автобус из-за большого количества людей на улице.

Игроки сборной Аргентины летали на вертолётах рядом со зданиями Буэнос-Айреса и приветствовали болельщиков. Некоторые из болельщиков поднялись на крыши, чтобы увидеть игроков. Часть людей наблюдают за вертолётами с балконов. Сообщалось, что около пяти миллионов жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы города, чтобы поприветствовать сборную Аргентины во время чемпионского парада.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022