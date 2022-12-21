Видео: игроков сборной Аргентины эвакуируют вертолётами

В Буэнос-Айресе прошёл парад в честь победы Аргентины на ЧМ-2022. Появилось видео, на котором показано, как игроков сборной Аргентины пересаживали на вертолёты.

Изначально планировалось, что футболисты проедут на автобусе по главной площади города. Однако спецслужбы, сопровождающие сборную Аргентины, не пустили автобус из-за большого количества людей на улице.

Игроки сборной Аргентины летали на вертолётах рядом со зданиями Буэнос-Айреса и приветствовали болельщиков. Некоторые из болельщиков поднялись на крыши, чтобы увидеть игроков. Часть людей наблюдают за вертолётами с балконов. Сообщалось, что около пяти миллионов жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы города, чтобы поприветствовать сборную Аргентины во время чемпионского парада.