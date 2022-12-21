Мбаппе опубликовал пост с благодарностью за поздравления в день рождения

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал новую фотографию в социальной сети и поблагодарил за поздравления с днём рождения. Вчера, 20 декабря, футболисту исполнилось 24 года.

Фото: Из личного архива Килиана Мбаппе

«24. Спасибо всем за ваши сообщения», — написал Килиан Мбаппе в социальной сети.

На прошедшем чемпионате мира 2022 года Мбаппе удостоился приза лучшему бомбардиру турнира. Форвард забил восемь голов за семь проведённых матчей. Кроме того, Мбаппе отметился двумя результативными передачами.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Франции уступила национальной команде Аргентины в серии пенальти (2:4). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3. Мбаппе оформил хет-трик.

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