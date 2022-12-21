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Десятки тысяч людей встретили сборную Марокко дома после четвёртого места на ЧМ

Десятки тысяч людей встретили сборную Марокко дома после четвёртого места на ЧМ
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В Марокко ярко встретили сборную после успешного выступления на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Сегодня в Рабате, столице Марокко, футболисты сборной Марокко и тренерский штаб во главе с Валидом Реграги проехали по улицам города на открытом автобусе и поприветствовали десятки тысяч собравшихся людей.

Марокканцы стали первой африканской и арабской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. На стадии 1/8 финала сборная Марокко обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти. В итоге команда заняла четвёртое место, уступив сперва в полуфинале Франции (0:2), а затем Хорватии в матче за бронзу (1:2).

Чемпионат мира по футболу проходил с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимала турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

Болельщики встречают сборную Франции в Париже:

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