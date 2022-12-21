Продажи футболок Месси и Мбаппе выросли на 200 процентов после финала ЧМ

Продажи футболок капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе выросли после финала чемпионата мира — 2022.
В отчёте коммерческого отдела «ПСЖ» передаётся, что показатели выросли на 200 процентов после финала чемпионата мира. 40 процентов продаж приходятся на заказы из США, сообщает L'Equipe.
Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). В этой встрече Месси забил два гола, а Мбаппе сделал хет-трик. Также в финальной встрече отличился Анхель Ди Мария.
Месси был признан лучшим игроком турнира, а Мбаппе стал лучшим бомбардиром.
Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. Ранее аргентинцы завоевывали титул в 1978 и 1986 годах.
Как игроков сборной Аргентины эвакуировали вертолётами:
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