Продажи футболок Месси и Мбаппе выросли на 200 процентов после финала ЧМ

Продажи футболок капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе выросли после финала чемпионата мира — 2022.



В отчёте коммерческого отдела «ПСЖ» передаётся, что показатели выросли на 200 процентов после финала чемпионата мира. 40 процентов продаж приходятся на заказы из США, сообщает L'Equipe.



Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). В этой встрече Месси забил два гола, а Мбаппе сделал хет-трик. Также в финальной встрече отличился Анхель Ди Мария.



Месси был признан лучшим игроком турнира, а Мбаппе стал лучшим бомбардиром.



Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. Ранее аргентинцы завоевывали титул в 1978 и 1986 годах.

Как игроков сборной Аргентины эвакуировали вертолётами: