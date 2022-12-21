Президент Аргентины: мы все смогли объединиться, чтобы отблагодарить команду
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Президент Аргентины Альберто Фернандес высказался о чемпионском параде национальной команды в Буэнос-Айресе. Сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.
«Я отмечаю то, как люди вышли на улицы, чтобы отдать дань уважения нашей национальной сборной и техническому персоналу. Миллионы аргентинцев и аргентинок на улицах в декабре, который навсегда останется в наших сердцах.
Мы все смогли объединиться, чтобы отблагодарить команду за огромную радость, которую она нам подарила. Как президент я присоединяюсь к этому», — написал Фернандес в «Твиттере».
Видео: Миллионы людей на улицах Буэнос-Айреса после победы на ЧМ
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