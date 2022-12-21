Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Аргентины: мы все смогли объединиться, чтобы отблагодарить команду

Президент Аргентины: мы все смогли объединиться, чтобы отблагодарить команду
Комментарии

Президент Аргентины Альберто Фернандес высказался о чемпионском параде национальной команды в Буэнос-Айресе. Сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.

«Я отмечаю то, как люди вышли на улицы, чтобы отдать дань уважения нашей национальной сборной и техническому персоналу. Миллионы аргентинцев и аргентинок на улицах в декабре, который навсегда останется в наших сердцах.

Мы все смогли объединиться, чтобы отблагодарить команду за огромную радость, которую она нам подарила. Как президент я присоединяюсь к этому», — написал Фернандес в «Твиттере».

Безумие в Аргентине! Чемпионов мира эвакуировали на вертолёте. Видео Безумие в Аргентине! Чемпионов мира эвакуировали на вертолёте. Видео

Видео: Миллионы людей на улицах Буэнос-Айреса после победы на ЧМ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022