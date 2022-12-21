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«Тоттенхэм» предложит Конте новый контракт с повышением зарплаты

«Тоттенхэм» предложит Конте новый контракт с повышением зарплаты
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«Тоттенхэм» предложит главному тренеру команды Антонио Конте новый контракт с повышением зарплаты.

«Шпоры» готовы поднять зарплату итальянского специалиста на £ 1 млн в год. Также сообщается, что клуб готов подписать двух новых игроков в зимнее трансферное окно, чтобы усилить команду.

Однако Конте не торопится с подписанием нового контракта. Он хочет убедиться, что его поддержат не только в январе, но и в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph. Кроме того, решение итальянского специалиста будет зависеть от пожеланий его семьи, которая по-прежнему проживает в Италии.

Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. В текущем сезоне клуб под его руководством вышел в плей-офф Лиги чемпионов и идет на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ после 15 туров.

Соглашение тренера со «шпорами» действует до конца текущего сезона и может быть продлено еще на 12 месяцев.

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