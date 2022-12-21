«Барселона» сделала больше публикаций о Лионеле Месси после ЧМ, чем «ПСЖ»

«Барселона» сделала больше публикаций о Лионеле Месси после чемпионата мира — 2022, чем его нынешний клуб «ПСЖ».
В официальных аккаунтах «Барселоны» в социальных сетях было опубликовано 17 постов, посвященных триумфу Лионеля Месси со сборной Аргентины на чемпионате мира, сообщает Marca.
Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала только пять постов, посвященных его выступлению на ЧМ.
Сборная Аргентины в финале чемпионата мира — 2022 обыграла сборную Франции. Месси, забивший 7 голов и отдавший 3 голевые передачи, был признан лучшим игроком турнира.
Чемпионат мира по футболу проводился с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимала турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
Гомес разбрасывает деньги фанатам:
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