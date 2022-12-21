Мактоминей — о перерыве из-за ЧМ: появилась возможность увидеть многих молодых игроков

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей высказался о перерыве в английской Премьер-лиге на время проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Честно говоря, для нас это непросто, потому что у нас никогда такого не было. Никогда не было возможности увидеть, как работает подготовка, когда в середине нашей зимы проходит чемпионат мира. Для нас это было тяжело, но у нас появилась возможность увидеть многих молодых игроков, когда мы были на сборе в Испании, и они проявили себя исключительно хорошо.
Я знаю, каково это, когда ты переходишь в первую команду, а там много опытных игроков. Временами это может быть непросто, но они справились невероятно хорошо, и для команды здорово, что многие вернулись сейчас. У нас было много игроков, которые вернулись. Очевидно, что Рафаэль (Варан. — Прим. «Чемпионата») и Лича вернутся последними, и они сыграли очень хорошо. Поздравляю Лисандро (Мартинеса. — Прим. «Чемпионата») с победой на чемпионате мира. Мы с нетерпением ждем их возвращения», — приводит слова Мактоминея официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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