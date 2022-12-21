Хави: тренировать «Барсу» – это эмоциональные американские горки

Главный тренер «Барселоны» Хави сравнил работу в «Барселоне» с американскими горками.



«Я всегда говорю, что тренировать «Барсу» – это эмоциональные американские горки. Нужно быть эмоционально очень уравновешенным, верить в наше естество, в нашу индивидуальность.



У нас есть индивидуальность, и люди это видят», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.



Хави возглавил каталонцев в ноябре 2021 года, подписав контракт до 2024 года.



«Барселона» в 14 матчах набрала 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. В тройку лидеров турнира также входят мадридский «Реал» (35) и «Реал Сосьедад» (26). Действующий чемпион Испании — «Реал». В следующем туре Примеры «Барселона» сыграет с «Эспаньолом». Встреча состоится 31 декабря.



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