«У нас лучшие болельщики в мире». Мактоминей — о фанатах «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей высказался о болельщиках «красных дьяволов».



«Менеджеры и тренеры — это те, кто говорит: дайте зрителям то, что они хотят. Дайте людям то, что поднимет их со своих мест. Убедитесь, что вы делаете всё, что необходимо для того, чтобы фанаты приезжали на выезд. Очень важно, чтобы мы прислушались к этому, определённо.



Даже перед играми мы можем слышать болельщиков. Иногда, перед матчем, даже когда мы надеваем гетры и щитки, на стадионе создается отличная атмосфера. Для нас это самое важное. Некоторые ребята даже останавливались, чтобы сказать: послушайте, куда мы выходим, мы должны выступить и дать им то, что они хотят. Я думаю, для нас это одна из самых важных вещей.



У нас лучшие болельщики в мире – дома и на выезде — это точно», — приводит слова Мактоминея официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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