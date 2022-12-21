Тренер «Милана» Пиоли: если «Наполи» удержит уровень, то они могут набрать более 100 очков

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о планах «россонери» на вторую часть сезона, а также трансферных целях в зимнее трансферное окно.



«Я по-прежнему уверен в качестве своих игроков, мы сильная и конкурентоспособная команда, которая старается выигрывать каждую игру, зная, что наш уровень вырос.



Наши конкуренты очень сильны, в частности, невероятный уровень показывает «Наполи». Если они сохранят этот уровень, я думаю, они могут набрать более 100 очков, и на этом этапе нам останется только похвалить их.



Меня часто спрашивают о трансферных целях на январь, но наша главная цель – восстановить травмированных игроков. В целом наша команда сильна: у нас есть качество, воля и решимость использовать все свои шансы в соревнованиях, в которых мы участвуем. Наша цель – выиграть трофей, и у нас есть еще четыре соревнования, на которых нужно сосредоточиться.



Лига чемпионов? Это наш дом, если вы тренируете «Милан», то вы не можете не стремиться туда. Некоторые стадии можно пройти, только если повысить свой уровень. Так должно быть и против «Тоттенхэма».



Что сложнее выиграть – скудетто или Лигу чемпионов? Чемпионат выигрывают те, кто этого заслуживает, а в Лиге чемпионов важно качество и удача, которая помогает в определенные моменты», – приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Аргентинские футболисты улетают с чемпионского парада: