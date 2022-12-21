Варан произнес яркую речь в перерыве победного полуфинала ЧМ-2022

Защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан в перерыве победного полуфинала чемпионата мира — 2022 произнес яркую речь для мотивации своих партнеров.



«Ребята, это не мы! Это не то мышление, с которым мы боролись друг за друга, когда мы смотрим друг на друга. Мы потеряли два-три мяча, начали опускать головы. Что это? Это неправильный менталитет. В первую очередь, мы бойцы. Мы сражаемся друг за друга. Черт возьми, ребята. У нас есть прекрасная возможность, не начинайте играть каждый сам за себя. Здесь команда. Это война, ребята. Нам нужны все!», — приводит слова Варана Sport Bible со ссылкой на видео из раздевалки.



Сборная Франции встречалась с командой Марокко в полуфинале чемпионата мира — 2022 и одержала победу со счетом 2:0.



Болельщики встречают сборную Франции в Париже: