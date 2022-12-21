Дмитрий Баринов: для меня Месси — эталон всего футбола, он король

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов поделился мнением о финале чемпионата мира — 2022, а также прокомментировал игру аргентинского капитана Лионеля Месси.



«После первого тайма думал, что аргентинцы доведут дело до разгрома. Но в футболе бывает всякое, Дешам сделал две замены до перерыва, и во втором тайме французы добавили. В итоге мы увидели 120 минут суперского футбола. Супер, супер, супер!



Месси или Мбаппе? Месси! Он король нашего футбола!



Месси или Марадона? Месси. Я почти не видел, как играет Марадона, поэтому сложно говорить о нем. Для меня Месси — эталон всего футбола.



Думаю, что в скором времени Мбаппе будет лучшим. Смотрел почти все матчи сборной Франции и из этой сборной выделил бы Антуана Гризманна. В «Атлетико» он так не играет, как играл здесь: и отбирает, и отдает», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».



В воскресенье сборная Аргентины стала чемпионом мира, в серии пенальти обыграв команду Франции (3:3, 4:2 — по пен.) в финале турнира в Катаре. Месси был признан лучшим игроком турнира, он забил 7 голов в 7 матчах.

Болельщики прыгают в автобус с игроками сборной Аргентины: