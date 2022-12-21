Дмитрий Баринов — о финале ЧМ: главное, что я это видел своими глазами на стадионе

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями от просмотра финала чемпионата мира‑2022 по футболу на стадионе в Катаре.
«Впечатления от финала? Просто супер! Такое увидеть живьем! Только самые лучшие впечатления!
Этот финал — лучший в истории мирового футбола? Да, и главное, что я это видел своими глазами на стадионе. Рад, что удалось привезти на матч племянника.
Хочется, чтобы каждый чемпионат мира так проходил. Самое интересное, что в финале чемпионата мира было шесть голов. Как и в России четыре года назад. Это было топово! Счастлив, что прилетел, увидел все живьем.
Награждение не смотрел, потому что понимал: 90 тысяч человек на стадионе, выйти будет очень тяжело. Так что сразу после серии пенальти ушел, думая, как покинуть арену», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».
18 декабря сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв команду Франции в решающем матче. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, еще по одному голу команды забили в дополнительное время. Аргентинцы оказались сильнее в серии пенальти — 4:2.
Миллионы фанатов ожидают игроков сборной Аргентины:
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