Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш успеет восстановиться после травмы до матчей с «Баварией» в ЛЧ

Левый защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш успеет залечить травму до первой встречи с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
20-летний португалец получил травму левого бедра в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, выступая за национальную команду в игре с Уругваем, которая состоялась 28 ноября. Сообщалось, что футболист в ближайшие 2 месяца не сможет помочь своему французскому клубу, а его участие в домашнем поединке с «Баварией» 14 февраля было под вопросом. Однако издание Le Parisien заявило, что игрок вернётся в строй в конце января, и это позволит ему принять участие в игре с мюнхенцами.
Ответная встреча команд в главном европейском клубном соревновании запланирована на 8 марта.
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