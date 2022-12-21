Холанд высказался о соперничестве с Мбаппе

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, что думает о соперничестве с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Футбольные эксперты в последнее время считают, что именно 22-летний норвежец и 24-летний француз станут для мира игры номер один новыми «Криштиану Роналду и Лионелем Месси» в ближайшие несколько лет.



«Как и в случае с Роналду и Месси, которые подталкивали и мотивировали друг друга своими успехами, моё соперничество с Мбаппе может быть положительным моментом, однако я никогда не сравниваю себя ни с кем», – сказал Холанд в интервью Viaplay.

Напомним, что на минувшем чемпионате мира по футболу 2022 года Килиан стал лучшим голеадором турнира, выступая за команду Франции. «Трёхцветные» дошли до финала мирового первенства, в котором уступили лишь сборной Аргентине в серии пенальти. Норвежцы вместе с Холандом не сумели выйти в финальную часть мундиаля.

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