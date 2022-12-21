Де Брёйне: Бельгия провела разочаровывающий ЧМ-2022

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне не отказал журналистам в общении, высказавшись на тему прошедшего в Катаре чемпионата мира и возвращения футбола на клубном уровне.
Напомним, что сборная Бельгии с де Брёйне не смогла преодолеть барьер групповой стадии на катарском мундиале, заняв третье итоговое место в своём квартете с Марокко, Хорватией и Канадой. Подопечные Роберто Мартинеса обыграли Канаду (1:0), проиграли Марокко (0:2) и сыграли вничью с Хорватией (0:0). На ЧМ-2018 в России бельгийцы заняли третье место на турнире.
«Мы провели разочаровывающее мировое первенство. Предыдущие турниры стали для нас успешными, однако ЧМ-2022 совершенно невозможно поставить с ними в один ряд.
Теперь я полностью сконцентрирован на «Манчестер Сити». Надеюсь, мы продолжим в том же духе, что и до перерыва, и тогда у нас будут хорошие шансы побороться за титулы», – цитирует 31-летнего хавбека журналист Джек Гаган в «Твиттере».
Уже завтра, 22 декабря, команда Хосепа Гвардиолы сразится с «Ливерпулем» в Кубке лиги.
Беспорядки в Брюсселе после победы Марокко над Бельгией. Видеоролик:
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