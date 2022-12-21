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«Атлетико» готов расстаться с Фелипе, от которого отказался Симеоне

«Атлетико» готов расстаться с Фелипе, от которого отказался Симеоне
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33-летний бразильский защитник Фелипе Монтейро, который выступает мадридский «Атлетико», может перейти в один из клубов на родине или в команду из АПЛ.

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере», опытного игрока «матрасников» хотят заполучить несколько команд с Бразилии, а также «Вулверхэмптон», выступающий в чемпионате Англии.

Мадридцы готовы отпустить защитника уже в январское трансферное окно, так как наставник команды Диего Симеоне не видит больше Фелипе в её составе .

В нынешнем сезоне Фелипе сыграл всего три поединка за «Атлетико» Цвета испанского гранда бразилец защищает с лета 2019 года.

В турнирной таблице Примеры «матрасники» располагаются на 5-м месте. После 14 туров в активе команды Симеоне 24 очка.

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