«Атлетико» готов расстаться с Фелипе, от которого отказался Симеоне

33-летний бразильский защитник Фелипе Монтейро, который выступает мадридский «Атлетико», может перейти в один из клубов на родине или в команду из АПЛ.
Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере», опытного игрока «матрасников» хотят заполучить несколько команд с Бразилии, а также «Вулверхэмптон», выступающий в чемпионате Англии.
Мадридцы готовы отпустить защитника уже в январское трансферное окно, так как наставник команды Диего Симеоне не видит больше Фелипе в её составе .
В нынешнем сезоне Фелипе сыграл всего три поединка за «Атлетико» Цвета испанского гранда бразилец защищает с лета 2019 года.
В турнирной таблице Примеры «матрасники» располагаются на 5-м месте. После 14 туров в активе команды Симеоне 24 очка.
Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса. Видеоролик:
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