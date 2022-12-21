Юрий Белоус: пересмотрел финал ЧМ-2022, очень интенсивный футбол

Знаменитый отечественный менеджер Юрий Белоус, который занимал руководящие посты в таких командах, как «Москва», «Локомотив» и «Ростов», поделился мнением, как изменился футбол за последние десятилетия. В этом его убедили встречи чемпионата мира в Катаре.
«Редко пересматриваю игры. Но пересмотрел финал чемпионата мира. Что могу сказать? Несмотря на то, что защитники сборной Аргентины значительно уступали ростом атлетам из Франции, уже не говоря о разнице в физических данных в сравнении с игроками из Нидерландов, это очень быстрые, сильные и прыгучие ребята. Очень интенсивный футбол. Та игра, которая была в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века, и сегодняшняя, — небо и земля. Даже при том, что тотальный футбол появился у Ринуса Михелса, тренера «Аякса», в начале 1970-х. Но тот прессинг, интенсивность, которые в современном футболе, — это значительный шаг вперёд. Футболисты творят какие-то нереальные вещи.
И то, что на смену Роналду и Месси, прежним кумирам, приходит Мбаппе — не случайно. У него светлая голова и быстрые ноги. Но он в первую очередь атлет. То, что француз вытворял в последние минуты дополнительного времени и как он бил свой пенальти, — это фантастика», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».
Финал катарского мундиаля завершился победой команды Аргентины. Основное и дополнительное время противостояния завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти команда Лионеля оказалась сильнее (4:2 по пен.).
Фанаты сборной Аргентины сжигают гроб с фото Мбаппе. Видеоролик:
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