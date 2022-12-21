Сергей Кормильцев назвал сборную Бельгию главным разочарованием ЧМ-2022

Бывший хавбек столичного «Торпедо» Сергей Кормильцев поделился впечатлениями от завершившегося в Катаре чемпионата мира. Эксперт также рассказал, выступления каких команд на мундиале его разочаровали.

«Сейчас весь мир радуется за Месси. И я тоже ставлю ему лайки». Считаю, что футбольный бог существует, потому что он не мог не вознаградить титулом человека, который оставил такой след в истории. Очень порадовала концовка чемпионата, начиная с четвертьфиналов. Голландия, Аргентина, все смотрелись на одном дыхании, не было скучных игр. Ну и это первенство оказалось самым результативным в истории. Это еще раз подчеркивает то, что футбол идёт в направлении атакующих действий, что не может не радовать.

Что больше всего разочаровало в чемпионате? Сборная Бельгии. Для меня Кевин Де Брёйне — такой футболист знаковый, смотрю много его игр. И я верил, что он проявит себя, но… Плюс, конечно, Испания огорчила — этот ее футбол, наверное, уже отмирает», — цитирует Кормильцева «РБ Спорт».

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