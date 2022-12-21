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Представитель Конате сообщил, что нападающий на 99% доиграет сезон в «Ахмате»

Представитель Конате сообщил, что нападающий на 99% доиграет сезон в «Ахмате»
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Форвард грозненского «Ахмата» Мохаммед Конате не собирается уходить из клуба до окончания нынешнего сезона. Ранее один из крупных российских СМИ сообщил об интересе к ивуарийцу от «Црвены Звезды».

По информации Metaratings.ru, у 25-летнего игрока на руках есть несколько предложений, не только от сербской команды. Основным фактором для перехода будет тот момент, что новый клуб должен иметь возможность перечислить денежные на счёт грозненцев.

«Я уверен на 99 процентов, что Конате доиграет текущий сезон в Грозном. А уже летом будем рассматривать поступающие предложения», — рассказал агент нападающего Дмитрий Селюк.

Конате является игроком «Ахмата» с июля 2021 года. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги футболист провёл 16 матчей, забил семь голов и отдал один ассист.

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