Хавбек «Оренбурга» Вера: Сычевой — отличный человек и игрок, у него много хороших качеств

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о форварде команды Владимире Сычевом, который, по информации СМИ, перешёл в самарские «Крылья Советов».

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил в интервью одному из российских спортивных СМИ, что «Крылья Советов» направили запрос в «Оренбург» по Сычевому и заплатили отступные. По словам функционера, на данный момент всё зависит только от желания самого футболиста.

«Сычевой — отличный человек и игрок, у него много хороших футбольных качеств. Он сможет заиграть в любом топ-клубе России. Все зависит от него. Думаю, он ещё не сказал своего последнего слова. Надеюсь, после перерыва он продолжит забивать», — цитирует Веру Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Сычевой провёл за «Оренбург» 15 игр, забив 14 голов. Он возглавляет список лучших голеадоров чемпионата.