Алексей Стрепетов выделил трёх игроков на чемпионате мира

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал об игроках, которые украсили чемпионат мира 2022 года в Катаре.



«Можно назвать тройку игроков, которые украсили чемпионат мира, — это Месси, Мбаппе и Модрич, такие «три М». Отмечу, что турнир разогнался только к четвертьфиналам. В группах были сенсации, многие команды приехали неготовыми, кто-то выезжал за счёт физики. Только Бразилия показывала красивый и яркий футбол, всё остальное — дисциплина, самоотдача, борьба, самоотверженность. Ближе к 1/8 стало интересно — мы посмотрели красивые Португалию и Бразилию, яркую игру Японии и Хорватии, Франция красиво «проехалась» по Польше. Так что к четвертьфиналам многие «разбежались», и эти игры уже начали доставлять настоящее удовольствие. С этой стадии пошёл настоящий чемпионат мира. Вспомнить хотя бы матч французов с Англией… Все, включая спонсоров, уже нацеливались на финальный матч Бразилии с Францией, а про Аргентину особо и не было разговоров. Только игра Месси тащила её вперёд», – приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».