Алексей Стрепетов выделил трёх игроков на чемпионате мира

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал об игроках, которые украсили чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«Можно назвать тройку игроков, которые украсили чемпионат мира, — это Месси, Мбаппе и Модрич, такие «три М». Отмечу, что турнир разогнался только к четвертьфиналам. В группах были сенсации, многие команды приехали неготовыми, кто-то выезжал за счёт физики. Только Бразилия показывала красивый и яркий футбол, всё остальное — дисциплина, самоотдача, борьба, самоотверженность. Ближе к 1/8 стало интересно — мы посмотрели красивые Португалию и Бразилию, яркую игру Японии и Хорватии, Франция красиво «проехалась» по Польше. Так что к четвертьфиналам многие «разбежались», и эти игры уже начали доставлять настоящее удовольствие. С этой стадии пошёл настоящий чемпионат мира. Вспомнить хотя бы матч французов с Англией… Все, включая спонсоров, уже нацеливались на финальный матч Бразилии с Францией, а про Аргентину особо и не было разговоров. Только игра Месси тащила её вперёд», – приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».
- 21 декабря 2022
-
08:12
-
07:50
-
07:32
-
07:29
-
07:05
-
06:47
-
06:30
-
05:50
-
05:25
-
05:10
-
04:35
-
04:10
-
03:57
-
03:41
-
03:39
-
03:32
-
03:22
-
03:15
-
03:09
-
03:03
-
02:59
-
02:52
-
02:47
-
02:36
-
02:25
-
02:02
-
01:55
-
01:47
-
01:36
-
01:29
-
01:17
-
01:00
-
00:50
-
00:46
-
00:27