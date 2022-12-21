Очередное достижение Лионеля Месси, важный гол Евгения Малкина. Главное к утру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым на чемпионате мира 2022 года в Катаре по ещё одному показателю, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил важный гол, вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес насмехается над форвардом сборной Франции Киллианом Мбаппе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Месси стал самым бьющим игроком ЧМ, Мбаппе — на втором месте.
2. Малкин забил в ворота «Рейнджерс» и догнал Фёдорова в списке российских бомбардиров НХЛ.
3. Вратарь сборной Аргентины Мартинес праздновал победу на ЧМ с куклой с лицом Мбаппе.
4. Фанаты сборной Аргентины сожгли бутафорский гроб с фото Мбаппе.
5. Дубль Готовца помог «Динамо» победить «Спартак» в московском дерби.
6. Холанд высказался о соперничестве с Мбаппе.
7. Пётр Кочетков повторил рекорд клуба по серии без поражений в основное время среди вратарей.
8. Терентьев: Клебо — Роналду в лыжных гонках, а Большунов — Месси. Саша более универсальный.
9. Щербакова и Позднякова признаны лучшими олимпийскими спортсменками по версии ОКР.
10. Менеджер А. Емельяненко: бой с Джигурдой — почему нет?
- 21 декабря 2022
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