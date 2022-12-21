Очередное достижение Лионеля Месси, важный гол Евгения Малкина. Главное к утру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым на чемпионате мира 2022 года в Катаре по ещё одному показателю, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил важный гол, вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес насмехается над форвардом сборной Франции Киллианом Мбаппе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Месси стал самым бьющим игроком ЧМ, Мбаппе — на втором месте.

2. Малкин забил в ворота «Рейнджерс» и догнал Фёдорова в списке российских бомбардиров НХЛ.

3. Вратарь сборной Аргентины Мартинес праздновал победу на ЧМ с куклой с лицом Мбаппе.

4. Фанаты сборной Аргентины сожгли бутафорский гроб с фото Мбаппе.

5. Дубль Готовца помог «Динамо» победить «Спартак» в московском дерби.

6. Холанд высказался о соперничестве с Мбаппе.

7. Пётр Кочетков повторил рекорд клуба по серии без поражений в основное время среди вратарей.

8. Терентьев: Клебо — Роналду в лыжных гонках, а Большунов — Месси. Саша более универсальный.

9. Щербакова и Позднякова признаны лучшими олимпийскими спортсменками по версии ОКР.

10. Менеджер А. Емельяненко: бой с Джигурдой — почему нет?