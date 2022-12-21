Источник: Мирзов покинул сбор «Химок» с разрешения тренеров. Он хочет остаться в клубе
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов покинул сбор подмосковной команды по согласованию с тренерским штабом. На данный момент футболист не может полноценно готовиться к возобновлению сезона, так как у него обострилась старая травма. Игрок будет восстанавливаться самостоятельно в домашних условиях, информирует Metaratings.
Согласно сведениям источника, Мирзов не хочет покидать «Химки». Сразу после восстановления он планирует присоединиться к подмосковной команде и продолжить выступления за неё.
Ранее в СМИ появилась информация, что Мирзов покинул сбор «Химок». В сезоне-2022/2023 Резиуан провёл за команду 15 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2023 года.
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