Источник: Мирзов покинул сбор «Химок» с разрешения тренеров. Он хочет остаться в клубе

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов покинул сбор подмосковной команды по согласованию с тренерским штабом. На данный момент футболист не может полноценно готовиться к возобновлению сезона, так как у него обострилась старая травма. Игрок будет восстанавливаться самостоятельно в домашних условиях, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, Мирзов не хочет покидать «Химки». Сразу после восстановления он планирует присоединиться к подмосковной команде и продолжить выступления за неё.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мирзов покинул сбор «Химок». В сезоне-2022/2023 Резиуан провёл за команду 15 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2023 года.