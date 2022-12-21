«Ты немного переусердствовал в этом». Морган — о соцсетях Месси после победы на ЧМ-2022

Известный британский журналист Пирс Морган, недавно взявший скандальное интервью у бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, прокомментировал посты Лионеля Месси в соцсетях, касающиеся победы в чемпионате мира 2022 года.



«Окей, Лионель… мы поняли, что ты выиграл чемпионат мира. Но ты немного переусердствовал в этом», — написал Морган.



Отметим, что 35-летний аргентинец выложил в одну из соцсетей пять публикаций с Кубком мира после победы в финале ЧМ-2022 над Францией (3:3, 4:2 пен.).

Напомним, в финальной встрече Месси стал автором дубля, а также забил пенальти в серии 11-метровых. Он был признан лучшим игроком матча, а также всего турнира. Аргентина стала трёхкратным чемпионом мира, ранее сборная выигрывала трофей в 1978 и 1986 году.

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