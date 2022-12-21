Зидана может привлечь работа в «Ювентусе», если Дешам останется тренером сборной Франции

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан будет искать работу в клубном футболе, если Дидье Дешам останется в сборной Франции, сообщает L'Equipe.
Отмечается, что 50-летнего специалиста может привлечь работа в итальянском «Ювентусе», если Дешам заключит новое соглашение с французской национальной командой. Зидан выступал за «старую синьору» с 1996 по 2001 год в качестве футболиста. Он хочет возглавить «Ювентус», где получит широкие полномочия, а также постоянную борьбу за титулы. Также отмечается, что Зидана не сильно интересует перспектива работы в «ПСЖ».
Француз покинул «Реал» в мае 2021 года, он работал в клубе с 2016 по 2018 год, а затем вернулся в 2019-м. Под его руководством команда выиграла три Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, два Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.
Болельщики встречают сборную Франции в Париже:
- 21 декабря 2022
-
11:10
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
10:38
-
10:27
-
10:21
-
10:20
-
10:06
-
10:02
-
09:57
-
09:39
-
09:38
-
09:36
-
08:42
-
08:39
-
08:30
-
08:12
-
07:50
-
07:32
-
07:29
-
07:05
-
06:47
-
06:30
-
05:50
-
05:25
-
05:10
-
04:35
-
04:10
-
03:57
-
03:41
-
03:39
-
03:32
-
03:22
-
03:15