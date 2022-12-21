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Зидана может привлечь работа в «Ювентусе», если Дешам останется тренером сборной Франции

Зидана может привлечь работа в «Ювентусе», если Дешам останется тренером сборной Франции
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан будет искать работу в клубном футболе, если Дидье Дешам останется в сборной Франции, сообщает L'Equipe.

Отмечается, что 50-летнего специалиста может привлечь работа в итальянском «Ювентусе», если Дешам заключит новое соглашение с французской национальной командой. Зидан выступал за «старую синьору» с 1996 по 2001 год в качестве футболиста. Он хочет возглавить «Ювентус», где получит широкие полномочия, а также постоянную борьбу за титулы. Также отмечается, что Зидана не сильно интересует перспектива работы в «ПСЖ».

Француз покинул «Реал» в мае 2021 года, он работал в клубе с 2016 по 2018 год, а затем вернулся в 2019-м. Под его руководством команда выиграла три Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, два Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.

Дешам обязан остаться тренером Франции. Он справится лучше Зидана Дешам обязан остаться тренером Франции. Он справится лучше Зидана

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