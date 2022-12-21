«Челси» нацелился на четырёх звёзд ЧМ-2022

«Челси» пересмотрел список своих трансферных целей после чемпионата мира — 2022. Тренерский штаб и руководство лондонцев обратили внимание на четырёх звёзд мундиаля в Катаре, информирует Daily Express.

В первую очередь «Челси» присматривается к полузащитнику сборной Аргентины и «Брайтона» Алексису Мак Аллистеру, который ярко проявил себя на ЧМ. Ещё одним кандидатом на переход в стан синих стал Коди Гакпо из сборной Нидерландов. Его трансфер был бы целесообразен из-за травмы Армандо Брои, который выбыл до конца сезона.

Также «Челси» может усилить вратарскую линию голкипером сборной Хорватии Домиником Ливаковичем. Кроме того, «аристократы» нацелились на полузащитника Адриена Рабьо, подписание которого будет уместно на фоне завершающихся контрактов Канте и Жоржиньо.