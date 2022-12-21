Мактоминей: поздравил Мартинеса с победой на ЧМ. Он ответил: «Идём за следующим трофеем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей сообщил, что поздравил партнёра по команде Лисандро Мартинеса с победой на чемпионате мира — 2022 в Катаре в составе сборной Аргентины.
«Я написал Лисандро и поздравил его. Он ответил: «Мы идём за следующим трофеем». Он только что выиграл чемпионат мира, поэтому это многое говорит о характере команды.
Успех всегда будет заключаться в завоевании трофеев, а это самое главное в нашем клубе. С тренером, который у нас есть, мы имеем действительно хорошую возможность начать это путешествие. Думаю, мы способны реализоваться и начать двигаться в нужном направлении. И мы, и тренеры твёрдо в это верим», — приводит слова Мактоминея Mirror.
В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).
- 21 декабря 2022
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