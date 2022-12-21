УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить туринский «Ювентус» от участия в еврокубках, информирует La Gazzetta dello Sport.
Согласно сведениям источника, санкция в виде отстранения от международных турниров будет применена к «Ювентусу» в случае подтверждения факта финансовых нарушений. Сейчас в отношении клуба ведётся расследование.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в период пандемии коронавируса «Ювентус» тайно выплачивал зарплату своим игрокам, хотя публично клуб объявил, что футболисты временно отказались от денег. «Старая синьора» выплатила 17 игрокам около € 60 млн. Несмотря на публичное заявление о том, что футболисты отказались от окладов, руководство «Юве» заключило с игроками тайные соглашения о выплате больших сумм.
- 21 декабря 2022
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