Давидс поздравил Аргентину с победой на ЧМ. В 1/4 финала у него случился конфликт с Месси

Легендарный полузащитник сборной Нидерландов, а ныне тренер команды Эдгар Давидс поздравил Аргентину с победой на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Поздравляю Месси и сборную Аргентины с победой в финале», — написал Давидс в одной из соцсетей.
Отметим, что Нидерланды и Аргентина встретились в 1/4 финала турнира. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти аргентинцы оказались сильнее — 4:3. После встречи у Давидса и Месси случился конфликт: футболист приблизился к скамейке Нидерландов, после чего высказал тренерскому штабу соперника что-то на повышенных тонах.
Отметим, что после вылета с ЧМ-2022 главный тренер нидерландцев Луи ван Гал покинул свой пост. Новым наставником команды с 2023 года станет Рональд Куман.
Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ:
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