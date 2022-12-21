Давидс поздравил Аргентину с победой на ЧМ. В 1/4 финала у него случился конфликт с Месси

Легендарный полузащитник сборной Нидерландов, а ныне тренер команды Эдгар Давидс поздравил Аргентину с победой на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Поздравляю Месси и сборную Аргентины с победой в финале», — написал Давидс в одной из соцсетей.



Отметим, что Нидерланды и Аргентина встретились в 1/4 финала турнира. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти аргентинцы оказались сильнее — 4:3. После встречи у Давидса и Месси случился конфликт: футболист приблизился к скамейке Нидерландов, после чего высказал тренерскому штабу соперника что-то на повышенных тонах.



Отметим, что после вылета с ЧМ-2022 главный тренер нидерландцев Луи ван Гал покинул свой пост. Новым наставником команды с 2023 года станет Рональд Куман.

Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ: